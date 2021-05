Venerdì visita in Umbria del commissario Figliuolo

PERUGIA, 27 MAG - Visita in Umbria domani, venerdì 28 maggio, del Commissario straordinario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo. Il programma - reso noto dalla Regione - prevede l'arrivo a Palazzo Donini dove, accolto dalla presidente umbra, Donatella Tesei, saluterà le autorità locali. Successivamente incontrerà i rappresentanti della task force Covid regionale per poi recarsi, alle 11.35, al centro vaccinale di Bastia Umbra (presso il centro Umbriafiere). Al termine della visita il commissario incontrerà all'esterno della struttura la stampa. Alle 12.30 il generale Figliuolo si recherà all'ospedale di Perugia, dove sono previsti, tra l'altro, l'inaugurazione del Modular hospital e il saluto ai sanitari dell'ospedale militare da campo. Nel pomeriggio farà visita al punto vaccinale di Solomeo. (ANSA).