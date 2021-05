Maturità: Bianchi, questo modello per il futuro? Vedremo

ROMA, 27 MAG - "Abbiamo predisposto tutto per un esame di maturità che sia tale: quest'anno abbiamo introdotto il fatto che da marzo i Consigli di istituto hanno predisposto un elaborato. Non è un esame a caso ma un esame che parte da uno scritto pensato, ragionato, discusso. E' importante sapere scrivere, altrimenti non si sa parlare". Così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ad Agorà. Alla domanda se questo modello di maturità verrà replicata, ha risposto "Guardiamo, vediamo come va, sto avendo riscontri positivi, è giusto avere tempo per articolare un pensiero complesso, ci ragioniamo. Questa è la maturità che prepara al futuro". (ANSA).