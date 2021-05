Istat: fiducia imprese e famiglie a livelli pre-Covid

ROMA, 27 MAG - L'indice di fiducia dei consumatori "si avvicina al livello di febbraio 2020 segnalando un recupero completo rispetto alla caduta dovuta all'emergenza sanitaria", secondo i dati Istat di maggio. Il clima delle imprese "accelera fortemente rispetto alla tendenza positiva in atto da dicembre 2020, raggiungendo il livello più elevato da febbraio 2018". Il miglioramento è "più marcato" per i servizi di mercato. L'indice dei consumatori sale da 102,3 punti a 110,6, con un miglioramento di tutte le componenti a partire dalle opinioni sulla situazione economica del Paese, mentre l'indice composito delle imprese corre da 97,9 a 106,7. Per i consumatori, l'Istat "evidenzia il balzo verso l'alto del clima economico (da 91,6 a 116,2) e di quello futuro (da 109,6 a 122,5); il clima personale e quello corrente registrano incrementi più contenuti (da 105,9 a 108,7 e da 97,4 a 102,6, rispettivamente)". E anche per le imprese, i progressi sono diffuso a tutti i comparti osservati. In particolare, nell'industria manifatturiera l'indice sale da 106,0 a 110,2 e nelle costruzioni da 148,5 a 153,9. Nei servizi di mercato c'è "un aumento accentuato" dell'indice che sale da 87,6 a 98,4 mentre nel commercio al dettaglio l'incremento è meno ampio (da 96,0 a 99,3). In particolare nei servizi di mercato, i saldi di tutte le componenti dell'indice sono "in decisa risalita". "La fiducia migliora in modo rilevante - continua il testo - nel settore del turismo e in quello del trasporto e magazzinaggio. (ANSA).