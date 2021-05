Copasir: Fico-Casellati a Lega, indicate due nomi

ROMA, 26 MAG - I presidenti della Camera e del Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, hanno inviato stamani una lettera ai capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari per chiedere di indicare i due nomi per il Copasir, in sostituzione del deputato Raffaele Volpi, che era presidente, e del senatore Paolo Arrigoni, che si sono dimessi, in modo da reintegrare il plenum del Comitato. E' stato riferito al termine della conferenza dei Capigruppo di Montecitorio. (ANSA).