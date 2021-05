M5S a Cartabia, processi celeri ma non negare giustizia

ROMA, 26 MAG - "Riteniamo che, in adempimento del dettato costituzionale, sia fondamentale garantire a ogni cittadino un processo celere che si esaurisca in termini ragionevoli. Ma questo non deve mai tradursi in denegata Giustizia. Ogni cittadino che si rivolge allo Stato per avere una risposta di Giustizia deve avere la certezza che quella risposta arriverà". E' quanto spiega, riguardo al tema della prescrizione, la delegazione del M5S dopo aver incontrato, il titolare della Giustizia Marta Cartabia. Nell'incontro, spiegano fonti parlamentari, sono state messe sul tavolo quelle che, per il M5S, sono le "criticità" della riforma Lattanzi. (ANSA).