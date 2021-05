Comunali: Salvini, a fine maggio candidati per Roma e Milano

ROMA, 26 MAG - "Con Forza Italia e Fratelli d'Italia ci sentiamo tutti i giorni, anche oggi. Se riusciamo, ci vediamo domani e conto che ci ri-incontreremo la settimana prossima quando ci saranno idee chiare sui candidati in campo, per fortuna se ne aggiungono altri strada facendo, ma poi bisogna darsi un termine. Il mese di maggio è il termine che ci siamo dati per scegliere". L'ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini sui candidati delle prossime amministrative, a margine di una conferenza stampa al Senato. Alla domanda se la fine di maggio è la deadline anche per i candidati sindaci di Roma e Milano, Salvini ha risposto: "Sì sì sì". (ANSA).