Mottarone: Fontana, rabbia lascia senza parole

MILANO, 26 MAG - "La rabbia per quanto accaduto e per le rivelazioni della nottata lascia senza parole": il presidente della Lombardia Attilio Fontana commenta in questo modo i provvedimenti di fermo per la morte di 14 persone nel crollo della funivia del Mottarone. Vittime di una "strage che doveva essere evitata". "I freni di sicurezza erano stati manomessi per aggirare un problema e aprire la funivia. Le ammissioni, durante l'interrogatorio di questa notte, che hanno portato a 3 arresti. L'unica luce di speranza di questa storia - ha aggiunto - rimane il piccolo Eitan, salvato dall'abbraccio del papà. Resta il dolore per le vittime di una strage che doveva essere evitata". (ANSA).