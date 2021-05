Alitalia: Franco, Ita avrà meno rotte e flotta più piccola

ROMA, 26 MAG - Ita avrà un "un perimetro più contenuto rispetto ad Alitalia in termini di rotte, flotta e attività collegate ma coerente con l'impostazione del piano della nuova società e capace di assicurare lo sviluppo anche occupazionale". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, al question time della Camera, sottolineando che "la discussione" tra il governo e l'Ue "è in via di definizione con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia del piano industriale di Ita nel rispetto del principio di discontinuità e dei criteri dell'operatore in una economia di mercato". Il ministro ha spiegato che "l'obiettivo è restituire al Paese un vettore nazionale di trasporto aereo, capace di assicurare i collegamenti interni e al di fuori dei confini nazionali, e garantire lo sviluppo dell'operatività e dell'occupazione e operando a condizioni di redditività tali da generare un ritorno economico per l'azionista pubblico". Franco ha puntualizzato che il piano industriale di Ita è stato impostato nel "rispetto dei criteri di sostenibilità economica e finanziaria". (ANSA).