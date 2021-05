Migranti: Comm.Governo Fvg, applicabile accordo riammissioni

TRIESTE, 26 MAG - L'accordo bilaterale tra Italia e Slovenia "è stato ritenuto dal Ministero non solo valido ma applicabile e coerente con la legislazione europea, in particolare con il regolamento di Dublino, nella misura in cui la Slovenia è un paese che garantisce l'esercizio degli stessi diritti da parte dei migranti e di rivendicare la protezione internazionale così come in Italia". Lo ha detto oggi il Commissario di Governo Fvg e prefetto di Trieste, Valerio Valenti, durante l'audizione al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. Valenti ha riferito che "al momento la procedura è sospesa", ma allo stesso tempo "i presupposti giuridici sono ritenuti esistenti" mentre per quanto riguarda "quelli fattuali dipenderà dalla volontà" di applicarli o no. "Certamente per i migranti che non presentano richiesta d'asilo al momento del rintraccio - ha precisato - o non manifestano comunque la volontà di asilo, potrebbe essere ripresa anche la riammissione informale nei confronti della Slovenia". (ANSA).