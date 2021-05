Lukashenko, Protasevich un mercenario, un diritto arrestarlo

MOSCA, 26 MAG - L'esponente dell'opposizione Roman Protasevich, che è stato preso in custodia dopo il blocco di un volo Ryanair a Minsk, e i suoi complici hanno tramato un massacro e un colpo di stato sanguinoso in Bielorussia. Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko. "Un estremista con la sua complice donna. Lasciamo che i suoi numerosi padroni occidentali rispondano a questa domanda: per quali servizi segreti lavorava questo individuo? Non solo lui, ma anche la sua complice. Questi sostenitori occidentali dovrebbero rispondere a un'altra domanda: chi lo ha pagato per partecipare alla guerra nel Donbass? Forse hanno più paura di questo. Quindi stanno facendo un po' di confusione. La sua esperienza come mercenario è enorme. Questi fatti sono noti non solo qui, ma nella fraterna Russia, e anche in tutto il mondo. E lui non lo ha nascosto. Ebbene, qui, in Bielorussia, lui e i suoi complici hanno anche tramato un massacro e un colpo di stato sanguinoso", ha detto Lukashenko, secondo il giornale bielorusso Segodnya. Il presidente bielorusso ha sottolineato che "c'era un terrorista su quell'aereo". "Secondo la legge, questa persona è stata inserita nella lista di terroristi e la sua organizzazione è riconosciuta come estremista. Chi non la sa? E che abbiamo trattenuto lui, un cittadino bielorusso, questo è il nostro diritto sovrano di farlo", ha sottolineato Lukashenko, secondo quanto riporta la Tass. (ANSA).