Vitalizi: Senato discute mozioni su condannati

ROMA, 26 MAG - E' iniziata in Senato la discussione delle mozioni sui vitalizi in favore degli ex senatori che risultano condannati. Sono state presentate tre mozioni: una di M5s e Pd, una di tutto il centrodestra, ed una terza di Idv. Il tema dei vitalizi è sempre stato affrontato in Ufficio di Presidenza e negli organi giurisdizionali interni, mai in AUla. E' dunque la prima volta che dei vitalizi agli ex senatori si discute in seduta pubblica, in diretta web. (ANSA).