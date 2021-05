Lavoro: D'Incà, corretta mediazione su licenziamenti

ROMA, 26 MAG - Sul tema dei licenziamenti "io credo che la mediazione sia corretta". Così il ministro ai Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà a Skytg24. "Se questo tema ha innescato una mini crisi? No, io non credo, credo che siano momenti complessi per il nostro paese - risponde -. L'uscita dal blocco dei licenziamenti è un passaggio cruciale. Questa mediazione permette di dare una certa stabilità fino al 31/12. Abbiamo visto bandierine sbandierate da parte di tutti. C'è coordinamento nelle differenze, ma nelle cose importanti vedo una certa stabilità". (ANSA).