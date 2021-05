Giustizia: Costa, Pm archivi se non ha elementi per condanna

ROMA, 26 MAG - "'Il Pubblico Ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono tali da determinare la condanna'. È una delle principali novità di civiltà contenute nella relazione Lattanzi e corrisponde in modo puntuale ad un emendamento di Azione". Lo dichiara in una nota Enrico Costa, deputato e responsabile di Azione a proposito degli emendamenti alla delega penale in discussione in Commissione Giustizia della Camera. "La nostra proposta - spiega Costa - è chiara: si mandino a processo solo inchieste con basi solide e non per 'approfondire' accuse traballanti: i Tribunali non possono essere ingolfati da fascicoli senza elementi, i cittadini non possono essere trascinati in logoranti giudizi poco fondati. Oggi contiamo - specifica Costa - oltre 120.000 assolti l'anno, per i quali la vicenda processuale è di per sé una pena. La metà di questi, se fosse in vigore la nuova regola di valutazione, avrebbe ottenuto una archiviazione durante le indagini. Ora, perché la norma sia efficace ci vuole un ulteriore passaggio: l'inserimento nelle valutazioni di professionalità dei pubblici ministeri dell'esito delle inchieste in giudizio", conclude così Enrico Costa. (ANSA).