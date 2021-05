Cei: mons. Castellucci e mons. Baturi eletti vicepresidenti

ROMA, 26 MAG - L'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha eletto due vice presidenti per l'area Nord e per l'area Centro. Sono mons. Erio Castellucci, arcivescovo abate di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, per l'area Nord, e mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, arcivescovo di Cagliari, per l'Area Centro. I lavori dell'Assemblea proseguiranno questa mattina con l'elezione dei membri del Consiglio per gli Affari economici e i presidenti delle Commissioni episcopali. (ANSA).