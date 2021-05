Manifesto per Corridoio Adriatico, fondamentale per sviluppo

ROMA, 25 MAG - "La realizzazione del Corridoio Adriatico da Bologna a Bari è oggi fondamentale per lo sviluppo delle regioni adriatiche" e per questo la Fondazione San Giacomo della Marca lancia un manifesto per la costituzione di un comitato che sostenga "la strategia portata avanti dalle Regioni Abruzzo, Marche, Molise e Puglia che hanno sottoscritto nel mese di ottobre 2020 un protocollo d'Intesa per raggiungere l'obiettivo del Corridoio Adriatico chiedendone l'inserimento nella nuova programmazione delle TN-T per l'estensione della rete adriatica da Ancona a Bari". L'iniziativa viene lanciata in vista del seminario "Corridoio Adriatico: la Rete TN-T, l'Alta velocità e l'arretramento" che si svolgerà on line il 27 maggio con la partecipazione dei presidenti regionali di Marche, Francesco Acquaroli, Abruzzo, Marco Marsilio, Molise, Donato Toma, e Pugila, Michele Emiliano. Interverranno inoltre Anne Jensen, Coordinatore Commissione Europea Corridoio Baltico - Adriatico, Carlo Secchi, Coordinatore Commissione Europea Corridoio Atlantico, e Zeno D'Agostino, Amministratore unico Ram SpA - Ministero Infrastrutture. Condurrà l'incontro Massimo Valentini, presidente della Fondazione San Giacomo della Marca. "La connessione con i mercati del nord Italia e nord Europa è strategico - sottolineano i promotori - sia per migliorare sensibilmente gli indici di produttività e di penetrazione commerciale delle nostre imprese, sia per investire decisamente sullo sviluppo dell'industria turistica, nonché per salvaguardare gli equilibri ambientali delle nostre Regioni". (ANSA).