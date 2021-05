Jolie guerriera bionda guida gli Eternals

ROMA, 25 MAG - Una storia epica che abbraccia migliaia di anni, dalla nascita del mondo ad oggi con un gruppo di eroi immortali uniti per lottare contro il più antico nemico dell'umanità. E' la lotta tra bene e male al centro di Eternals, il terzo film della Fase Quattro dell'Universo Cinematografico Marvel. Lo ha diretto la regista da Oscar Chloé Zhao (Nomadland) e arriverà il 3 novembre nelle sale italiane. Il film, targato Marvel Studios, vede gli 'Eterni' contro The Deviants. Il trailer in 24 ore ha avuto oltre 130mila visualizzazioni. Nel cast una biondo platino Angelina Jolie veste i panni dell'impetuosa guerriera Thena, Richard Madden è l'onnipotente Ikaris; Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell'umanità; Kumail Nanjiani ossia Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Brian Tyree Henry, che è l'intelligente inventore Phastos; Salma Hayek nei panni della leader saggia e spirituale Ajak; Lia McHugh, ossia Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh; Barry Keoghan, il solitario Druig; Kit Harington che interpreta Dane Whitman. (ANSA).