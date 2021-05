Covid: il lockdown finisce in un museo on line a Sassari

SASSARI, 25 MAG - Un museo di immagini per raccontare la quarantena covid 19. Lo ha realizzato e messo on line il Centro studi antropologici paleopatologici e storici (CSAPS) del Dipartimento di Scienze biomediche con il contributo della Facoltà di Medicina e del corso di studi in Infermieristica dell'Università di Sassari. Nel sito internet https://www.museodellaquarantenasassari.it sono state raccolte le immagini che descrivono come la pandemia, e in particolare i due mesi di lockdown, hanno cambiato la vita quotidiana collettiva, specialmente nel contesto sanitario, sociale, politico e istituzionale del territorio sassarese. Alla raccolta delle immagini hanno contribuito medici e infermieri dell'Aou Sassari e della Ats Sardegna, l'Ufficio Beni culturali dell'Arcidiocesi di Sassari e numerosi cittadini che hanno portato una visione extra sanitaria sul periodo pandemico. Il Museo è un'entità in divenire ed è sempre disponibile a ricevere nuovo materiale sulle tematiche trattate. (ANSA).