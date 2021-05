Lavoro: Draghi, mediazione in linea con Paesi Ue

BRUXELLES, 25 MAG - La mediazione "è un miglioramento considerevole sia di una superamento puro e semplice del blocco sia del suo mantenimento tout court. L'intervento che abbiamo previsto è in linea con tutti gli altri Paesi Ue ed è garantire la Cig gratuita anche dopo il 1 luglio in cambio dell'impegno di non licenziare" Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. (ANSA).