Il Papa 'sloggia' il Preseminario dal Vaticano

ROMA, 25 MAG - "Da tempo si stava studiando l'ipotesi di un trasferimento del Preseminario S. Pio X al di fuori delle mura vaticane, anche per favorire la vicinanza dei giovani studenti ai luoghi dove svolgono i loro studi e praticano le loro attività ricreative". Il Papa ha comunicato al Rettore, don Angelo Magistrelli, "la decisione che il Preseminario, a partire dal prossimo mese di settembre, sposti la sua sede all'esterno della Città del Vaticano, in luogo conveniente". Lo riferisce la sala stampa vaticana. Il Preseminario, gestito dalla diocesi di Como, è la struttura dove si sarebbero verificati i presunti abusi sui quali c'è un processo in corso in Vaticano e un altro si aprirà la prossima settimana al Tribunale di Roma. (ANSA).