soloalcinema tra Notti bianche, eventi e maratone

ROMA, 25 MAG - Anica, Anec, Accademia del Cinema Italiano - David di Donatello, Alice nella Città e tutte le maggiori associazioni di categoria tutti insieme oggi in una sala romana per: #soloalcinema . Le iniziative per il rilancio del cinema in Italia. E tutto questo nel giorno in cui il ministro della Cultura Dario Franceschini ha firmato il decreto che destina 40 milioni di euro alle sale, ultimo di una serie di provvedimenti per sostenere il cinema durante la pandemia che porta il totale delle risorse straordinarie finora stanziate a oltre 275 milioni di euro. Il progetto vedrà la prima importante fase nel corso dell'estate, partendo dalla serata dei David, arrivando al Festival di Taormina, alle Notti Bianche del Cinema, ai CinemaDays, alle giornate professionali di Cinè a Riccione, al Festival di Venezia, alla Festa del Cinema di Roma fino a dicembre 2021. "Vedo cinema da quaranta anni e non sono mai riuscito a smettere - dice nel suo carismatico intervento Pierfrancesco Favino -. E anche durante la pandemia sul divano questa voglia non mi è passata. Non deve essere un attore a riportare al cinema le persone. Abbiamo bisogno che qualcuno dica chiaramente che questi sono luoghi sicuri. Bisogna ripartire e bisogna farlo partendo dalla scuola" ha detto poi l'attore ribadendo l'importanza dell'insegnamento del cinema nelle scuole. (ANSA).