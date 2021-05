Lavoro:Governo,norma in linea Ue, incentivo a non licenziare

BRUXELLES, 25 MAG - Fino al 30 giugno c'è la Cig covid gratuita e il divieto di licenziamento totale per tutte le aziende, sia quelle che usano la Cig sia quelle che non la usano. In assenza di un intervento dell'esecutivo, l'industria e l'edilizia sarebbero tornate alla normalità dal 1 luglio, ovvero avrebbero usato la loro Cig ordinaria che ha un costo di funzionamento del 9%-15% della retribuzione e avrebbero avuto la libertà di licenziare. E' quanto spiegano fonti qualificate del governo in merito alla norma sul blocco di licenziamenti che, in queste ore, alimenta lo scontro tra imprese e sindacati. L'intervento previsto, si ricorda, è in linea con tutti gli altri Paesi europei che da sempre hanno preso questa strada: garantire la Cassa integrazione gratuita gratuita anche dopo il 1 luglio (le aziende non avrebbero possibilità di scegliere tra l'usare la Cig a pagamento o quella gratuita, se azienda prende Cig deve prenderla gratuita) in cambio dell'impegno a non licenziare nessun dipendente. Diversamente da ora - si sottolinea - quindi dopo il 1 luglio non si tratterebbe più di un divieto assoluto di licenziamento (perché un'azienda che non voglia chiedere la Cig è libera di licenziare) ma di un forte incentivo a non farlo (perché il ricorso alla Cig è gratuito per l'azienda). Tutto questo vale solo per industria e edilizia, per i servizi il divieto totale di licenziamento (per tutte le aziende sia che usino Cig sia che non la usino) vale fino a fine ottobre con cassa integrazione gratuita fino a fine anno. (ANSA).