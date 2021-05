Dl Covid:Costa ritira proposta separazione carriere giudici

ROMA, 25 MAG - Enrico Costa (Azione) ritira il proprio emendamento al dl Covid che introduceva di fatto la separazione delle carriere per i magistrati. "Questo dl è stato dall'1 aprile al 14 maggio al Senato. Se ora lo emendiamo siamo visti dei sabotatori. E quindi ritiro il mio emendamento con sofferenza. Ma pensare che nella riforma del Csm non abbia cittadinanza il tema della separazione delle funzioni significa per il centrodestra voltare le spalle alla propria storia. Vuol dire che certi temi non hanno cittadinanza e bisogna trovare una sintesi in maggioranza", spiega. (ANSA).