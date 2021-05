Governo:D'Incà,mettere tutti da parte bandierine per riforme

ROMA, 25 MAG - "Le tensioni in una maggioranza così ampia ci sono sempre, adesso tocca un po' a tutti mettere da parte le bandierine e cercare di realizzare nel più breve tempo possibile sia le riforme che sono da sempre bloccate nel nostro paese e dall'altra far sì che si costruisca un clima di fiducia reciproca senza la creazione di tensioni continue che possono allarmare i nostri concittadini, dobbiamo anche festeggiare nei prossimi mesi l'uscita dalla pandemia globale, stiamo tornando alla normalità e lo dobbiamo a tutte le persone che hanno lavorato giorno e notte per permettere questa grande vaccinazione che ha superato i 30 milioni di dosi e i numeri dei contagi giornalieri fanno vedere che la diminuzione c'è, anche se dobbiamo fare ancora attenzione, ma con il calendario delle aperture che si è costruito in questo ultimo mese, possiamo guardare con più fiducia nel futuro". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà in diretta questa amattina a Rtl 102.5. (ANSA).