Mattarella,noi in debito con giovani, basta effimero presente

ROMA, 25 MAG - "Abbiamo un debito verso le future generazioni, e non è solo quello finanziario. E' un debito che si esprime nei confronti dei giovani, con la necessità di disegnare in maniera adeguata il futuro dei nostri ragazzi. Rifuggendo dalla tentazione di farsi rinchiudere nella considerazione effimera ed esclusiva del momento presente, una condizione effimera che ignora il passato e la storia e trascura il futuro. C'è l'esigenza del nostro Paese di pensare ai giovani per consegnarli un futuro adeguato". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'università del Sacro cuore di Cremona. (ANSA).