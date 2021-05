Lavoro: Fratoianni, impressionante marcia indietro governo

ROMA, 25 MAG - "Ė impressionante la marcia indietro del governo sul blocco licenziamenti. Intanto riconfermo la solidarietà nei confronti del ministro Orlando che aveva proposto una timidissima ed insufficiente proroga, peraltro annunciata formalmente a Palazzo Chigi nei giorni scorsi. Un ministro linciato dentro al governo da chi naturalmente difende ben altri interessi ma questo c'era da aspettarselo da un governo di questo tipo. E fuori da Confindustria. Il fatto che Draghi e il governo abbiano accettato in tutta fretta il diktat è un problema enorme". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dai microfoni di RaiNews nel corso della trasmissione Studio24 "Il 30 giugno è ormai prossimo e siamo di fronte al rischio di un'ecatombe occupazionale, e l'idea che la ristrutturazione di un sistema economico in difficoltà - conclude l'esponente dell'opposizione di sinistra - possa avvenire sulla pelle dei lavoratori non è accettabile". (ANSA).