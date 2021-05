Comunali: Tajani, ancora niente scelte su Milano e Roma

ROMA, 25 MAG - "Racca e Michetti sono due dei nomi circolati, ma non c'è alcuna scelta su queste persone". Lo dice Antonio Tajani di Fi, parlando a 'Radio anch'io' su Radio 1, dei candidati sindaci del centrodestra a Milano e Roma. "Non è stato identificato il candidato nelle due città", precisa Tajani. "Abbiamo detto, bene la linea dei candidati civici, ma i nomi non sono quelli. Non basta essere 'civico', bisogna essere vincente, allora si può individuare un candidato politico e certamente Maurizio Gasparri sarebbe il miglior candidato politico che il centrodestra potrebbe mettere in campo a Roma". (ANSA).