Made in Italy: Salvini, difenderlo è battaglia di civiltà

ROMA, 25 MAG - "Questa a difesa dei nostri prodotti è una battaglia di civiltà: in politica su tutto si può mediare, ma qui il made in Italy o è o non è. Prodotti di laboratorio, il tenebrium, l'insetto, non lo voglio sui tavoli italiani". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. (ANSA).