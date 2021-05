Anno su anno -3,4%

ROMA, 25 MAG - Il prodotto interno lordo (PIL) in Germania è diminuito nel primo trimestre dell'1,8% rispetto al trimestre precedente, come riporta l'Ufficio federale di statistica. In una prima stima l'autorità di Wiesbaden aveva ipotizzato un calo dell'1,7%. Anno su anno il calo è del 3,4%. (ANSA).