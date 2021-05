Comuni: al via il vertice del c.destra

ROMA, 24 MAG - Al via, nella sede del gruppo della Lega alla Camera il vertice dei leader del centrodestra dedicato alla discussione sulle candidature alle prossime comunali. Oltre al leader della Lega, Matteo Salvini, presenti alla riunione, per Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Francesco Lollobrigida, per Forza Italia, Antonio Tajani e Licia Ronzulli, Maurizio Lupi per "Noi con l'Italia", Antonio De Poli e Lorenzo Cesa per l'Udc, per "Cambiamo" Giovanni Toti (in collegamento da remoto) e il senatore Gaetano Quagliariello. (ANSA).