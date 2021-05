Ilaria Alpi: Fico, continuerò a impegnarmi, sia fatta luce

ROMA, 24 MAG - "Ilaria Alpi oggi avrebbe compiuto 60 anni. Sono stato nella 'sua' Compiano, in provincia di Parma, dove le è stata intitolata una piazza e l'Aula del Consiglio comunale. Li considero gesti molti importanti che testimoniano l'impegno di questa comunità nella ricerca della verità e della giustizia su quanto avvenuto a Ilaria e a Miran Hrovatin il 20 marzo 1994. E per ricordare il loro lavoro di giornalisti". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico. "Fare luce su quel barbaro omicidio è una questione prioritaria per il nostro Paese. Una questione sulla quale sono tornato più volte nel corso del mio mandato da Presidente della Camera e sulla quale continuerò ad impegnarmi. Depistaggi, complicità e colpevoli omissioni hanno impedito di giungere alla verità, che ancora manca a distanza di ventisette anni", rileva. "Ilaria e Miran sono stati e continuano ad essere l'esempio più puro di come fare il giornalista sia una vocazione che non arretra di fronte al pericolo, alle minacce, ai conflitti, alla criminalità e al malaffare. Abbiamo un profondo debito di riconoscenza nei loro confronti, che non si limita alla memoria ma ci impone di rinnovare l'impegno nella ricerca di una piena verità e giustizia. Un dovere che abbiamo nei confronti dei loro familiari e di tutta la comunità nazionale", conclude Fico. (ANSA).