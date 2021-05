Covid: a Madrid primo giorno senza nessun limite di mobilità

MADRID, 24 MAG - Per la prima volta da settembre nessuna zona della Comunità Autonoma di Madrid è sottoposta a restrizione di mobilità per il Covid. Da oggi, infatti, non sono più in vigore i confinamenti decretati nelle settimane scorse per alcuni quartieri e municipi considerati ad alto rischio di contagio: si tratta di un segnale del miglioramento della situazione sanitaria in questa zona della Spagna. È stata proprio quella di adottare restrizioni di mobilità per zona e non per tutta la città o per l'intero territorio regionale una delle politiche distintive dell'amministrazione di Madrid, guidata dalla popolare Isabel Díaz Ayuso. (ANSA).