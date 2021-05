Covid: Ny riapre le scuole, a settembre tutti in presenza

NEW YORK, 24 MAG - Da settembre gli studenti di New York torneranno in classe di persona e l'opzione della scuola a distanza sarà abolita. Lo annuncia il sindaco di New York, Bill de Blasio, sottolineando che quando le scuole riapriranno il 13 settembre tutti gli studenti e lo staff scolastico torneranno in presenza. La decisione è destinata a creare non poche polemiche considerato lo scetticismo di molti genitori a fra tornare i figli a scuola a tempo pieno dopo la pandemia che ha costretto a casa 600.000 studenti della città. (ANSA).