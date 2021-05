Spagna: Sánchez, non possiamo ignorare problema femminicidi

MADRID, 24 MAG - "La Spagna purtroppo soffre la piaga del maschilismo, che fa sì che ci siano uomini che uccidono donne per il fatto di essere donne e i loro figli per il fatto di essere le loro madri. Non possiamo ignorare questo mentre i femminicidi si ripetono giorno dopo giorno": lo ha detto nel corso di un intervento pubblico il premier del Paese iberico, Pedro Sánchez, dopo la conferma del quinto femminicidio in una settimana, il quattordicesimo da inizio anno. "Non possiamo sentirci estranei al dolore e alla paura che sentono migliaia di donne per il fatto di esserlo", ha aggiunto Sánchez, che ha definito il maschilismo "una realtà dura, una realtà insopportabile". (ANSA).