Covid: prove di quasi-pienone a Venezia, parcheggi pieni

VENEZIA, 23 MAG - Una Venezia con decine di migliaia di turisti, parcheggi pieni già a metà mattinata, e immagini di quasi-pienone oggi nella città lagunare. Un clima del tutto diverso rispetto a qualche settimane fa, quando piazze e calli erano semi deserte per le restrizioni del Covid. L'afflusso di visitatori è iniziato già dal mattino, e presto si sono formate code sul Ponte della Libertà che hanno costretto la polizia locale a deviare il traffico all'indietro, in direzione di Padova, perchè i park del Tronchetto e piazzale Roma erano esauriti. Ad attirare molti turisti, soprattutto italiani, anche la tradizionale manifestazione della Vogalonga,, e soprattutto la Biennale Architettura, aperta al pubblico da ieri nelle sedi dei Giardini e dell'Arsenale. La giornata di bel tempo ha convinto molti visitatori a scegliere la Serenissima per una delle prime uscite dopo tanti mesi di chiusure e restrizioni per la pandemia. La città era stata piuttosto affollata già ieri, sabato, con una stima di circa 40.000 arrivi, dato che potrebbe confermarsi anche oggi. (ANSA).