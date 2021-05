Alitalia: intesa di massima con la Ue su Ita, ora da chiudere

ROMA, 23 MAG - Sul dossier Alitalia-Ita l'accordo con la Commissione Ue ancora non c'è, ma ci sarebbe un'intesa di massima, anche se restano ancora da negoziare alcuni punti. Lo si apprende da fonti vicine alla trattativa, secondo le quali sarebbe già in programma una call nei prossimi giorni con Bruxelles per chiudere. (ANSA).