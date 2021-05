Maneskin, ora puntiamo a Glastonbury

ROMA, 23 MAG - "Dormire? Non ci abbiamo proprio pensato. Abbiamo passato la serata insieme festeggiando e ripensando a questi ultimi anni. A tutto quello che siamo riusciti a fare". I Maneskin sono già sulla strada di casa per rientrare a Roma, dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest, ma l'entusiasmo è ancora tanto. "Siamo onorati - dicono i quattro ragazzi, raggiunti dall'ANSA -, è stato tutto pazzesco. E il voto del pubblico che ci ha premiato vuol dire per noi sincerità. Sono loro che vengono ai nostri concerti". E ora? "Puntiamo al festival di Glanstobury e poi a tutti i pianeti del sistema solare", scherzano, ma non troppo. E Damiano, il frontman del gruppo, torna anche sulle polemiche che lo hanno travolto, subito dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest, con l'accusa di aver sniffato cocaina in diretta tv. "Polemiche sterili. Senza senso. La cosa bella è che neanche poteva sembrare. Mi sono abbassato sul tavolino, ma le mani erano in vista. Sono davvero stupito. Io non uso droghe". A rincarare la dose ci pensa anche la compagna di band Victoria: "Non abbiamo mai fatto uso di stupefacenti, tantomeno in diretta tv. Per fugare ogni dubbio abbiamo anche chiesto di sottoporci al test: noi siamo contrari alle droghe". (ANSA).