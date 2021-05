Covid: calo casi e morti,tasso positività al minimo del 2021

ROMA, 22 MAG - Sono 4.717 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.218. Sono invece 125 le vittime in un giorno - di cui 24 della Campania relative ai mesi scorsi ed emerse da una verifica delle Asl -, mentre ieri erano state 218 (con 85 della Campania relative ai mesi scorsi). Sono 286.603 i tamponi molecolari e antigenici effettuati; ieri i test erano stati 269.744. Il tasso di positività è dell'1,6%, in calo rispetto all'1,9% di ieri (-0,3%) e il più basso del 2021. In terapia intensiva ci sono 1.430 persone, in calo di 39 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 64 (ieri 51). Sono invece 9.488 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 437 in meno nelle ultime 24 ore. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.188.190, i morti 125.153. I dimessi ed i guariti sono 3.779.293, (+12.633 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 283.744 (-8.044). In isolamento domiciliare ci sono 272.826 persone (-7.568 rispetto a ieri). (ANSA).