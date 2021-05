Cingolani, le trivelle non le ho autorizzate io

ROMA, 22 MAG - "Quelle trivelle erano già lì. C'erano delle autorizzazioni, le ho trovate, erano state completate, non posso fare una operazione scorretta, ne abbiamo semplicemente preso atto. Non c'è nessuna trivella nuova. Non le ho autorizzate io". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, circa il via libera alle trivelle che ha scatenato diverse polemiche. (ANSA).