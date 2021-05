Covid: California riapre il 15 giugno, addio distanziamento

NEW YORK, 22 MAG - La California riapre il 15 giugno, quando verranno a cadere la maggior parte delle restrizioni imposte per contenere il Covid, incluso il distanziamento sociale. Lo hanno annunciato le autorità dello Stato. A partire dal 15 giugno non ci saranno più limiti alla capacità nei ristoranti e nei bar, mentre per gli eventi al chiuso con più di 5.000 persone gli organizzatori dovranno richiedere la prova di una piena vaccinazione e o di un test negativo. (ANSA).