Vaccini: Fedriga, complicato dose in vacanza

TRIESTE, 21 MAG - "E' complicato vaccinare chi va qualche giorno in villeggiatura. Invece, poter anticipare o posticipare la seconda dose, credo risolva il problema". Lo ha detto il presidente della Conferenza Regioni, Fedriga, intervenendo a Porta a porta. Fedriga ha detto che si è "discusso oggi in Conferenza e si vagliano ipotesi fattibili". "In zone dove c'è un afflusso di migliaia e migliaia di turisti è molto difficile organizzare" la vaccinazione. Ma per "chi lavora in Lombardia tutto l'anno e poi torna in Friuli Venezia Giulia tre mesi l'anno, è molto più facile e utile ipotizzare di fare la seconda dose nella regione di residenza". Il presidente della Conferenza ha detto di essere "più che favorevole ad aprire le discoteche con green pass". Lo scorso anno "non sono state le discoteche a far aumentare i contagi. Sono diventate capro espiatorio, ed è stata data la colpa alle Regioni che le hanno fatto riaprire. I numeri e i tempi oggi ci dicono che non è stato questo". Il Governatore ha annunciato che sabato si vaccinerà: "Mi sono prenotato e l'ho fatto utilizzando la webapp". (ANSA).