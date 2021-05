Esplosione in casa, individuato cadavere donna

FIRENZE, 20 MAG - E' stato individuato in tarda serata il cadavere della donna dispersa nel crollo della casa, in seguito a un'esplosione, a Borgo di Dudda, nel Chianti fiorentino. Lo rendono noto carabinieri e vigili del fuoco. I vigili del fuoco stanno ora operando per recuperare il corpo di Giuseppina Napolitano, 59 anni. Nell'esplosione della casa hanno perso la vita anche il compagno della donna, Fabio Gandi di 59 anni, e l'ex marito di lei Giancarlo Bernardini, 64enne. (ANSA).