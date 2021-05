Vaccini, in Toscana prenotazioni 'last minute' per over 60

FIRENZE, 20 MAG - I 60enni che prenoteranno il vaccino anti Covid sul portale regionale tra oggi, giovedì 20 maggio, e dopo domani, sabato 22 maggio, riceveranno la dose tra il wwek end e lunedì 24 maggio: è quanto annuncia la Regione Toscana. Si tratta di una sorta di prenotazione 'last minute' che punta a incentivare gli over 60 che in Toscana non hanno ancora prenotato la somministrazione e che temono gli appuntamenti a medio-lungo termine. La novità, rivolta dunque ai nati dal 1951 al 1961, è stata decisa oggi, spiega la Regione, nella riunione con cui il presidente della Toscana Eugenio Giani ha fatto il punto sull'andamento della campagna vaccinale. (ANSA).