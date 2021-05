ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Sardegna calo dei casi e zero morti

CAGLIARI, 20 MAG - In attesa di confermare la seconda settimana con gli indici tra i più bassi d'Italia, si registrano ancora numeri da zona bianca in Sardegna dove, ancora una volta nel giro di pochi giorni, non si registrano morti a causa del Covid 19. I casi di positività rilevati nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono 47. In totale sono stati eseguiti 1.264.856 tamponi, per un incremento complessivo di 4.534 test rispetto al dato precedente, con un tasso di positività dell'1%. Calano i ricoveri: 194 (-1) le persone attualmente in ospedale in reparti non intensivi, 37 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.438 e i guariti sono complessivamente 41.214 (+147). Intanto la campagna vaccinale registra una forte accelerata e un record: 15.131 somministrazioni nella giornata di ieri. Secondo il monitoraggio sul portale del Governo, infatti, si è passati dalle 698.250 inoculazioni di martedì alle 713.381 di ieri, a fronte di 898.170 dosi consegnate. E' stato somministrato il 79,4%, ma la bassa percentuale deve essere letta alla luce delle nuove scorte arrivate dalla struttura commissariale. Un'ulteriore accelerazione ci sarà nelle prossime ore con il via all'adesione per gli over 40 e gli Open day organizzati da Ats questo fine settimana. Sono ben 55mila le prenotazioni effettuate con il sistema di Poste Italiane. Si tratta di oltre un terzo del totale delle prenotazioni per la prima dose registrate in Sardegna sul nuovo sistema, che raggiungono così quota 145mila di cui, 20mila relative alla categoria dei soggetti fragili. "Tutte le nostre energie - dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas - sono impegnate nella lotta al virus. Abbiamo lavorato con impegno e continuiamo a lavorare ogni giorno per potenziare la campagna di vaccinazione in corso. Oltre il 30% della popolazione dell'Isola ha già ricevuto la prima dose". Infine, la campagna di screening 'Sardi e sicuri' approda nell'Oristanese sabato 22 e domenica 23 maggio: il progetto per il contrasto alla diffusione del Covid, ideato dalla Regione e realizzato dall'Ats, si articolerà con 23 sedi operative che raggrupperanno 88 Comuni. (ANSA).