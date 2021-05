Oms: i vaccini efficaci contro tutte le varianti del Covid

COPENAGHEN, 20 MAG - I vaccini anti-Covid autorizzati sono efficaci contro tutte le varianti conosciute, inclusa quella che alimenta l'attuale ondata in India, secondo quanto sostiene il direttore regionale dell'Oms per l'Europa, Hans Kluge. "Tutte le varianti del virus che sono emerse finora rispondono ai vaccini disponibili e approvati", ha detto Kluge, aggiungendo che tutte le varianti possono essere controllate con lo stesso sistema sanitario e le misure sociali adottate finora. Ancora tuttavia "non è sicuro riprendere i viaggi internazionali", afferma il capo dell'Oms in Europa. (ANSA).