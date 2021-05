Pd: Letta a Bruxelles, stamani incontra Borrell

BRUXELLES, 20 MAG - Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, in missione da ieri a Bruxelles, sta incontrando questa mattina l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell. In agenda il tema dei migranti. Al suo arrivo nell'edificio che ospita il servizio diplomatico europeo di azione esterna (Eeas-Seae), Letta non ha rilasciato dichiarazioni. Ieri il segretario dem aveva incontrato a Palazzo Berlaymont la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ed i commissari Nicolas Schmidt e Paolo Gentiloni, ed al Parlamento europeo il presidente David Sassoli e la delegazione italiana del Pd. (ANSA).