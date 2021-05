Mattarella,traguardo è modernizzare Paese garantendo coesione

ROMA, 20 MAG - "Guidare i processi economici e civili, cercando di rendere più moderno il Paese, con le sue imprese e la sua pubblica amministrazione e, al tempo stesso, di garantire inclusione e coesione, resta un traguardo verso il quale orientare l'azione delle istituzioni, dei corpi sociali, dei cittadini". Lo dice Sergio Mattarella in un messaggio in occasione scomparsa Massimo D'Antona. "Per onorare - aggiunge - gli uomini che hanno pagato con la vita il loro impegno per migliorare le condizioni di lavoro e per costruire politiche pubbliche capaci di ridurre le diseguaglianze", con servizi efficienti e più facile accesso all'occupazione. (ANSA).