Salvini, sì a proroga blocco licenziamenti

ROMA, 20 MAG - "Bisognerà pensare come prorogare il blocco dei licenziamenti anche aiutando le aziende e i loro dipendenti: il 30 giugno è dietro l'angolo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Agorà su Rai 3. "Per alcuni settori sicuramente bisogna prorogare il blocco: penso al commercio, al vino, ai salumi, settori che vanno assolutamente aiutati. Bisogna ragionare con i sindacati per fare qualcosa". (ANSA).