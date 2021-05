Letta,chi non crede in Ue non vedo cosa ci faccia al governo

BRUXELLES, 19 MAG - "La nostra posizione è quella di un governo europeista, ovviamente chi non crede nell'Europa non vedo cosa ci faccia dentro un governo europeista come questo. Quindi chi sta dentro questo governo crede nell'Europa". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta rispondendo ai giornalisti a Bruxelles. "Vuol dire che Salvini crede nell'Europa e nell'europeismo, e se è così ne siamo contenti. Bisogna che sia conseguente con le cose che ha fatto e che dice", aggiunge. (ANSA).