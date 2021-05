Migranti: Letta, Ue si dia strumenti efficaci

BRUXELLES, 19 MAG - "La questione migratoria obbliga a far fare un salto di qualità a quel piano che la commissione ha presentato e che sta faticando ad andare avanti. L'Europa è priva di strumenti efficaci per far fronte a una situazione emergenziale. Deve darsi strumenti e solamente il livello europeo è quello che può essere efficace". Così il segretario del Pd Enrico Letta. "Non bastano gli stati membri, la storia lo dimostra, io l'ho vissuto anche in prima persona nel 2013-2014 e ho imparato che gli stati da soli non ce la fanno - aggiunge - C'è bisogno di solidarietà da parte di tutti e c'è bisogno di dare all'Ue gli strumenti per intervenire". (ANSA).