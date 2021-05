Roma: Gelmini, è ora di poteri adeguati, commissione ad hoc

ROMA, 19 MAG - "La città non gode di poteri adeguati al ruolo che deve rivestire. E' arrivato il momento di riconoscerli anche a Roma, come avviene a Berlino, Madrid, Bruxelles. E' stata istituita presso il ministero agli affari regionali una commissione di studio per analizzare gli scenari di riforma dell'ordinamento di Roma Capitale a partire dall'imponente attività svolta dalle Camere". Così la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini al question time: "Non si intende sostituire l'attività parlamentare ma affiancarla. Il primo atto della commissione sarà di stabilire un canale di contatto con Parlamento, Regione Lazio e Comune". La commissione, ha spiegato la ministra, è "coordinata dal professor Francesco Saverio Marini, ne fanno parte eminenti studiosi". "Il governo condivide l'urgenza di interventi per Roma a partire dal tema dei finanziamenti", ha assicurato la ministra sottolineando che il "ruolo della Capitale" che "è unicum". Si punta ad "assicurare alla Capitale le adeguate risorse". "All'interno del Pnrr sono indicate priorità trasversali, missioni e componenti che possono e devono essere declinate in sede attuativa. In modo da intercettare le esigenze della città. Le sei missioni del piano investiranno anche la Capitale e sarà cura del dipartimento degli affari regionali e dell'intero governo assicurare che i benefici del piano si riflettano anche su Roma", ha aggiunto Gelmini. (ANSA).